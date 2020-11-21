潘越雲「經典·潘越雲2020巡迴演唱會」今晚(21日)在高雄市立文化中心至德堂登場，近1500位歌迷共襄盛舉。出生於高雄的潘越雲，縱橫樂壇四十載，卻從未在故鄉舉行過個唱。她說：「舉辦個人演唱會猶如歌手歌唱生涯的一個里程碑。出道40年來，一直沒有在故鄉高雄舉辦自己的個人演唱會。能夠回到我出生、成長的地方，為長期默默支持我的歌迷演唱，終於可以解鄉情，償夙願。」

為了高雄演唱會，潘越雲重新規劃歌單曲目，除了原有的多首經典台語歌曲〈桂花巷〉、〈純情青春夢〉、〈情字這條路〉，又加入了新曲目〈茶室春秋〉、〈舞池〉、〈舞女〉，深情的歌聲，雍容華貴的造型，火熱的氣氛讓全場尖叫聲不斷，大家一起進入了大合唱KTV時空。

而這段時間，潘越雲為演唱會健身、練舞、練琴，為了體態只吃少油少鹽的飲食，她也期待演唱會結束後大淡高雄美食，她表示：「今晚慶功宴，高雄美食我來了! 」

潘越雲今晚在高雄開唱，以深情款款的〈愛的箴言〉，為演唱會揭開序幕。（海樂影業提供）

潘越雲今晚在高雄開唱，以深情款款的〈愛的箴言〉，為演唱會揭開序幕。（海樂影業提供）

(中時 )