納豆今年憑著《同學麥娜絲》與同劇演員鄭人碩一齊入圍本屆金馬獎最佳男配獎，最後他憑著在片中一鏡到底的70秒哭戲演技大爆發，擊敗一票強勁對手，鍍金成功，他在台上情緒激動，忍淚哽咽地說要把這個獎獻給他在天上的阿嬤。

諧星出身的納豆，其實是台北藝術大學戲劇系科班出身，繼去年以《一路順風》與金馬男配擦身過，他今年終於憑著《同學麥娜絲》二度入圍鍍金成功，他在台上特別提到要把獎獻給他在天上的阿嬤，「她年輕的時候想參加歌仔戲，感謝她把演戲基因遺傳給我。」

納豆既開心又感動地說，去年劉冠廷以《陽光普照》拿下金馬男配角，期許自己也能跟劉冠廷一樣，戲約爆棚，感謝金馬獎的肯定。

本屆金馬獎最佳男配角競爭激烈，除了《同學麥娜絲》納豆、《腿》張少懷、《同學麥娜絲》鄭人碩與《刻在你心底的名字》戴立忍共4位台灣影人入圍，還有年僅16歲的韓星金玄彬以《無聲》來角逐。

曾演出《Signal 信號》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等多部韓劇的金玄彬，在《無聲》飾演一位遭性侵的瘖啞學生，靠著手語和表情將角色陰暗面詮釋得令人不寒而慄，被看好與在《同學麥娜絲》演技大爆發的納豆，一決高下。

(中時新聞網)