父親是泰國華僑、母親是泰國人的泰山高中前鋒楊財海，21日在自己18歲生日這天上場打了31分鐘，貢獻全場最高16分，幫助泰山95比47痛宰苗栗高中，除摘預賽2連勝，更提前搶下高雄複賽門票，全隊賽後更在休息室內幫他慶生。

「這應該是我第1次在生日當天可以上場比賽，感覺像是三喜臨門，」賽後興奮跟母親合照的楊財海表示，「所謂的三喜臨門，第一是在生日當天上場比賽，第二是可以幫助球隊贏球，第三是晉級拿到高雄複賽門票，感覺真的很棒。」

不過楊財海坦承，其實他在今天上場之前相當緊張，因為泰山隊友一直在虧他今天生日可以打多一點，讓他備感壓力，「幸好中場休息時間，廖文彬教練告誡我別太緊張了，就是抱持平常心上場，才讓我可在下半場發揮越來越出色。」

泰山教練廖文彬賽後不斷強調，楊財海雖擁有台灣、泰國雙重國籍，卻絕對不是外援，「因為他有打過國中聯賽，今天賽前就已講好讓他多打一點，就跟預賽首戰一樣，我就是讓先發上場熱開，然後下場給第六人以外的球員多打一點。」

泰山整場比賽幾乎是輕鬆打，就可解決打算把氣力留到明天跟三民家商爭搶複賽門票的苗中，全隊12名登錄球員只有1人沒有得分，讓廖文彬不禁抗議，「我想要讓朱俊翰上去打都沒辦法，因為他兩個禮拜就感染水痘，我怎麼可能讓他打。」

(中時 )