手腕塞進啤酒杯拿不出 手指發紫！消防隊緊急破壞取出 21:232020/11/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防隊員協助將女子手腕酒瓶脫離。(屏縣消防局提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 琉球消防分隊20日下午，接獲有一名婦人神情著急騎機車，後座載著一位手腕套著啤酒杯的女子，到消防隊尋求協助，隊員見狀發現，女子的手完全套進一個啤酒杯內，手指已經發紫，情況相當危急，事後眾人都說這是首次看見。 消防隊員眼見著女子手指已經發紫，深怕手掌缺血壞死，立即著手破壞啤酒杯，但在破壞啤酒杯之前，為了預防玻璃割傷手腕，先利用救護手套及紙片隔離皮膚與玻璃接觸面，再利用破壞剪，慢慢將玻璃剪碎，順利讓該名女子手腕脫困。 (中時 ) #手腕 #啤酒杯 #女子 #玻璃 #隊員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸女驚傳做瑜伽猝死 出現2警訊別硬撐 先休息 11:302020/11/15 健康 家家合唱13歲烏克麗麗天才 自嘲與馮羿爸爸「同年齡層」 20:472020/11/19 娛樂 平安鹽祭博杯賽 屏東縣吳小姐14杯帶走10萬元獎金 20:022020/11/15 寶島 微醺派對夯 愛河兩岸假日「酒」精彩 15:402020/11/16 寶島 七旬醉翁持刀闖保險公司 揮刀劃傷1男1女 18:182020/11/12 社會 逆風少女獲閱讀心得第1名 鎮長親頒獎 17:482020/11/11 寶島 輔大研發「神父啤酒」 校長變身酒促推廣 15:472020/11/20 生活 手腕塞進啤酒杯拿不出 手指發紫！消防隊緊急破壞取出 21:232020/11/21 社會 曾之喬短衣到胸上 慶生嗨到放送E級豪乳 10:352020/11/18 娛樂 台灣人看大陸》死板舍監與霸道保安（上） 16:382020/11/18 徵文 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 上課遇見「超辣女學生」！短裙美腿秒殺一票同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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