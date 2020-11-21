琉球消防分隊20日下午，接獲有一名婦人神情著急騎機車，後座載著一位手腕套著啤酒杯的女子，到消防隊尋求協助，隊員見狀發現，女子的手完全套進一個啤酒杯內，手指已經發紫，情況相當危急，事後眾人都說這是首次看見。

消防隊員眼見著女子手指已經發紫，深怕手掌缺血壞死，立即著手破壞啤酒杯，但在破壞啤酒杯之前，為了預防玻璃割傷手腕，先利用救護手套及紙片隔離皮膚與玻璃接觸面，再利用破壞剪，慢慢將玻璃剪碎，順利讓該名女子手腕脫困。

(中時 )