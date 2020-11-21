空軍司令熊厚基上將簡報說明搜尋進度及打撈計劃。（王志偉攝）

空軍第五聯隊上校蔣正志人機失聯，稍早，獵雷艦與P3C反潛機在花蓮外海探測到金屬反應，為標定詳細位置，空軍司令熊厚基上將、五聯隊長謝日升少將今晚召開記者會，證實民間海測船今上午探測到「黑盒子」發出的訊號位置，經交叉探測比對，已在當地海域投下浮標定位，但海深逾千公尺，且海流強，海象極差，暫時無法進行打撈作業。至於停飛特檢的F-16戰機，全無虞，預計月底才會啟動正常訓練。

第五聯隊長少將謝日升表示，國軍艦艇探測到的金屬點，跟海測船偵測到飛機失事殘存記錄器CSFDR信號（黑盒子）距離非常近，約在光點消失處東北方約1浬（花蓮機場東北方9浬），目前海測船水下攝影尚未拍到飛機影像，但當地深度約1000多公尺，且台灣東部海床落差大，打撈作業必有難度。

謝日升指出，因黑盒子電力有90天時間限制，30天後訊號發送功能會衰退，現階段最重要工作是確認定位準確度、規畫打撈作業，黑盒子打撈上來後可作為後續事證發掘的基準。

司令熊厚基則指出，目前已掌握水下確切位置，未來將採取聲納及聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機確認物件；狀況屬實則使用機械手臂或吊載方式取回，全力執行搜救蔣正志上校任務。

至於飛安事件F-16戰機停飛檢查，空軍司令部督察長李大偉少將表示，除了F-16戰機外，所有的戰鬥機跟空運機，預計22日把空間迷向和模擬機科目做完，以及特檢完成，23日可起飛，F-16戰機則必須等到下周一規畫復飛計畫，核定且安全無虞下，才會順利起飛，預計規畫在月底後，才可能啟動F-16正常訓練。

謝日升指出，蔣上校的妻子這段時間都待在基地內，她從失事至今展現空軍眷屬支持先生、獨力照顧家庭的精神，甚至會到隊上為隊員打氣、安慰，帶領所有隊員及眷屬共同度過這次難關，是空軍非常優秀的眷屬代表。

(中時 )