第57屆金馬獎頒獎典禮於本日（21日）隆重登場，地點辦在國父紀念館，即便台北飄著雨，仍有大批粉絲齊聚，完全不減熱情。此次最佳女配角由《親愛的房客》陳淑芳、《馗降：粽邪2》陳雪甄、《逃出立法院》高慧君、《迷走廣州》張雅玲及《孤味》謝盈萱角逐，最後由陳淑芳奪下。

陳淑芳以《親愛的房客》榮獲金馬女配。（圖／電影劇照）

陳淑芳在台上哽咽地說：「我真的預料不到我會上台，謝謝金馬，謝謝各位評委，謝謝導演有這麼好的劇本。」她從影63年，終於拿下人生首座金馬，謙虛地歸功自己運氣好，才有機會獲獎，「我不敢拿第二匹（金馬），希望能讓新人有機會上台領獎」，並向各位導演喊話有好的劇本歡迎找她，笑稱「不會漲價」！

81歲的「國民阿嬤」陳淑芳出道63年，演過無數電視連續劇和電影，在《親愛的房客》飾演久病纏身的「房東」，與孫子白潤音相依為命。而和她去世兒子相戀的「房客」莫子儀，索性擔起一切，照顧一家老小。時日不多的陳淑芳從一開始的不諒解，到全然信任地把孫子交出去，尤其向莫子儀說道：「其實我內心早已經沒有怨你了，所以你也不要再繼續怪自己了。」令觀眾隨著情緒揪心流淚，也更感受到角色間的釋懷和解，此次入圍金馬女配得獎呼聲極高，終順利摘金。

而陳淑芳的紅毯造型出自於徐若瑄之手，原本她打算去旗袍店租禮服，徐若瑄自告奮勇幫忙找衣服，認為陳淑芳很適合粉色，一一幫試珠寶。被問到總金額有多少錢，陳淑芳緊張地說：「多少錢數不清，好擔心（弄丟）！」

(中時新聞網)