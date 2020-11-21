「陪你走一段路生活坊」庇護工場揭牌。(蔡依珍攝)

鄭文燦跟庇護生一起做餐飲。(蔡依珍攝)

鄭文燦呼籲大家共同以實際採購行動支持身障朋友安心就業。(蔡依珍攝)

八德一號宅住戶做湯圓歡慶喬遷。(蔡依珍攝)

八德一號宅。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦21日到八德一號社會住宅和住戶茶敘，細數社宅設施，並報告捷運綠線進度，笑說再5年多就能完工，但不會在任內剪綵，向下屆市長喊話：「一定要找我來搭第一趟捷運！」正巧黨內熱門人選立委鄭運鵬就坐台下，在場不少人紛紛看向鄭運鵬，鄭則微笑點頭。

鄭文燦說，桃園升格後，市府早於中央推動社宅興建計畫，連續3年編列約45億元住宅基金，並保留部分開發土地興建社宅，讓良好的交通及生活機能，成為社宅興建的首選，目前已規畫包括市府自辦8000戶、中央興建4000戶，總計41處、1萬2000戶的社宅；其中市府自辦興建的25處社宅，已有2處完工、10處預計於111年前陸續完工，其餘正辦理規劃設計或招標程序中，後續也將視市場需求研議增設，並完善相關設施，讓桃園成為全國社宅的典範。

八德一號社宅總計418戶，目前有372戶入住或喬遷中，另外也提供21戶給警消同仁入住，讓外縣市到桃園就職的警消同仁獲得良好的照顧，社宅家具包括冷氣空調、床架（板）、衣櫃、瓦斯爐（或電陶爐）、排（抽）油煙機、衛浴設備；一房型另包含茶几、沙發、餐桌椅等基本家具，並於社宅1樓公共空間設置社區交誼空間、健身空間、親子活動空間、八德區興仁市民活動中心。

一樓也設置「陪你走一段路生活坊」庇護工場，由路得啟智學園經營，是桃園第12家庇護工場，提供餐飲、烘焙、早午餐等服務，協助身障朋友獲得更多就業機會。歡慶開幕推出好康活動，11月21日至29日期間，來店消費不限金額，即送手作小飾品1份，另消費滿500元送50元折價券(下次消費使用)，呼籲大家共同以實際採購行動支持身障朋友安心就業。

鄭文燦指出，桃園是推動社宅計畫的領航者，打造不輸豪宅的舒適宜居好宅。八德一號社宅通過黃金級綠建築標章、銅級智慧建築標章、耐震標章、無障礙住宅標章、通用住宅設計標章等認證，也榮獲桃園金品獎，及國家建設卓越獎等獎項。

鄭文燦也提及，市府以發展「共享經濟、共享空間」為理念，陸續於社宅增設青創空間、圖書館、市民活動中心、日照中心等設施，未來也規劃納入微型運動中心，提升社宅生活品質與機能，並預計在明（110）年上半年成立「桃園市社會住宅服務中心」，專責辦理社宅招租、租金收取及營運管理等事務，強化專業服務及營運效能，讓社宅成為樂活好宅、健康好宅。

鄭文燦也係屬八德政績，八德擴大都市計畫地區有八德一號、八德二號及八德三號等3處社會住宅，中央大學也將於捷運綠線G01站周邊設立「八德智慧健康創新園區」，將成立「亞洲特色醫療與照護中心」、「智慧健康科技園區」及「新創基地與國際人才培育中心」，目前已獲得教育部核准；市府也規劃在呂氏著存堂設置「八塊厝故事館」，八德擴大都市計畫的整體生活機能陸續完善中，將成為優質生活圈。

(中時 )