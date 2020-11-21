11月22日「秋鬥」大遊行即將在凱道登場，訴求反毒豬、反雙標、反黨國，也將訴求蘇內閣總辭下台。資深媒體人黃創夏直指，行政院和蘇貞昌要小心。

黃創夏在政論節目《新聞面對面》中指出，萊豬這件事，一直是7成左右的人會疑慮，但是這個疑慮，怎麼讓大家覺得在檢驗或是把關，政府化妝師竟變成狙擊手，引起社會反感。那些積累很久的怨氣會衝出來。

黃創夏點出，1122秋鬥會不會對民進黨產生根本性的衝擊？行政院和蘇貞昌要小心，因為過去這一年多順風順水，丞相起風了，但是現在，丞相風停了，所以蘇貞昌和內閣將會「概括承受」。但是民進黨沒有得到好處，包含民進黨裡面，有些論述也是有問題的。

資深媒體人尚毅夫則表示，秋鬥基本上是勞工的權益問題，這一次又加上了萊豬、中天、言論自由的事情。其實國民黨要去參加這次活動，還在擔心一件事，就是動員得來嗎？這一場的關鍵在於，這一次國民黨的造勢，能不能跟秋鬥融合以後，12月要不要單獨辦，本要9月中舉辦，只是黨中央一直在討論有沒有人來。至於這次國民黨有沒有撿到槍，他覺得國民黨裡面槍是蠻多的，但問題是擊發的過程中，要打對人。

(中時新聞網)