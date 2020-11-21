金馬57今(21日)在台北國父紀念館舉行，稍早蔡振南和徐若瑄上台合頒「最佳女配角獎」，演出《孤味》的徐若瑄在台上不避嫌地說很希望謝盈萱能得獎，又在公開得獎名單前猛崩潰大叫，讓PTT上許多網友都受不了，直說：「怎麼每次頒獎都尬聊」、「吵死了」、「拜託見好就收」。

徐若瑄稍早要公開最佳女配角得主前，強調：「我覺得每個人都很棒，但我是《孤味》裡面的二姊，我真的很希望大姊謝盈萱（得獎）。」接著把得獎名單拿給蔡振南，請他公開，又哀求說：「還是如果大姐（謝盈萱）你就拿給我」，蔡振南又說其實裡面都是好友，誰得獎都開心。

PTT網友噓徐若瑄。（圖／翻攝自PTT）

徐若瑄接著摀住耳朵尖叫，問：「是誰？什麼？媽媽嗎？還是？」，在關鍵一刻又說：「等一下，我來，我自己看」，搶走得獎名單，最後大喊：「媽媽～《親愛的房客》陳淑芳」，接著開心再度尖叫，前後拖了兩、三分鐘。

徐若瑄回應。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

對此，徐若瑄稍早在臉書回應：「小徐第一次當監製，求好心切，有點激動和緊張，也盡心想讓場子熱鬧開心。不盡完美之處，請見諒，謝謝大家的批評指教，也謝謝老神在在的南哥神來一句。」

除了今年金馬獎典禮沒有主持人之外，還有3大亮點，一是入圍名單競爭激烈，入圍最多的是11項的《消失的情人節》，影帝、影后堪稱死亡之組，莫子儀對上劉冠廷，陳淑芳對上桂綸鎂及白靈，二是頒獎陣容強大，除了坎城金棕櫚導演是枝裕和，還有影后李心潔、謝盈萱，最後是表演亮點多，由小提琴家陳銳開場，艾怡良、黃明志、陳淑芳、于子育也會獻唱。

(中時新聞網)