「日本一」系列賽（日本大賽）今（21）日在大阪京瓷巨蛋開打，軟銀鷹隊投打俱佳，以5比1擊敗讀賣巨人，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。這也是軟銀在日本大賽的9連勝，從2018年對廣島鯉魚第3戰起4連勝封王、去年對巨人則是4連勝橫掃，距離4連霸還差3勝。

今天軟銀表現最佳的是第6棒栗原陵矢，也4次打擊都上壘，3打數3安打猛打賞，包括2局上的勝利打點2分全壘打，共有4分打點進帳，一個人的表現就足以打倒巨人。

軟銀先發投手是太平洋聯盟「三冠王」千賀滉大，他先發7局投了118球，最快球速達到159公里，只被擊出3支安打，投出6次三振，另有3次四壞球，無失分拿下勝投，有效壓制巨人的打擊。

巨人推出中央聯盟「雙冠王」菅野智之先發，最快球速152公里，投6局被敲6支安打，其中栗原陵矢就包辦3安，包括2局上2分炮、6局上2分打點二壘打，菅野失掉的4分都是栗原所打回，最後也吞下敗投。軟銀此役一共擊出8支安打，火力優於只有4支零星安打的巨人。

巨人直到9局下1人出局滿壘，才靠高飛犧牲打扳回一城，打破鴨蛋，不過未能再添分數，終場軟銀就以5比1獲勝。

此外，巨人隊台灣球員陽岱鋼先前被列入球隊40人參賽名單，但日本大賽每場實際登錄26人，今天他未在名單中，看接下來的比賽是否有機會登錄。

(中時 )