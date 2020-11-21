蘆竹警和桃園市環保局合作聯合稽查。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警和桃園市環保局合作聯合稽查。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警和桃園市環保局合作聯合稽查。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝噪音車擾民，蘆竹警分局發揮巧思，在深夜以既有的交通錐、連桿及警示燈在飆車熱點擺放「路障」防飆，也和桃園市環保局合作聯合稽查，一晚攔檢20餘輛汽機車，其中4輛機車噪音超標，由環保局稽查人員當場開出罰單重罰，以示執法決心。

改裝車深夜噪音擾寧向來為民眾所厭惡，蘆竹警分局實施新創的預防性路障干擾設施，以交通錐、連桿及警示燈等實體器材，在多車道路段設置成區塊型「防飆」路障，以實體干擾，防止改裝車於深夜時段在大馬路上聚集競速，或形成隘口，以利員警執行口袋取締戰術。此一成效頗受民眾歡迎，也獲民眾在蘆竹分局臉書網站上留言讚許。

蘆竹分局也列入重點取締工作，分析各種違規態樣與熱點、時段等數據，規畫對應策略，與環保局聯手加強執行路檢等稽查勤務，昨日深夜環警共同在蘆竹區南昌路段稽查，共計攔檢20餘輛汽機車，其中4輛機車噪音超標重罰。除了針對噪音擾寧車輛，加強取締外，同時員警也對深夜闖紅燈，不守規矩的駕駛開出了多張罰單，累計一晚，警力出勤人數逾30人。

考量改裝車攔檢不易，強力追逐又易生事故，甚至造成第三人危害，因此蘆竹分局不斷思索精進，除了傳統的取締方式外，近來也開始實施科技執法，運用各種科學儀器，輔助員警執行取締工作，希望能在安全與效率之間，達成完美平衡。

(中時 )