到場挺中天 群眾喊「董事長加油」旺董一度哽咽：感謝大家支持 21:482020/11/21 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾使用手機，亮起燈海，表達支持言論自由的決心。（郭吉銓攝） 民眾使用手機，亮起燈海，表達支持言論自由的決心。（郭吉銓攝） 旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝） 旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝） 旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝） 現場民眾情緒沸騰，怒吼「蘇貞昌下台」（郭吉銓攝） 「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由。（郭吉銓攝） 「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由、反萊豬；圖為民眾踴躍支持公投連署。（郭吉銓攝） 「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由。 旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。 (中時 ) #自由 #中天 #言論自由 #言論 #廣場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 杏仁哥批蔡英文「見笑」 群眾吼：我們不是塑膠做的 17:212020/11/21 政治 昔喊百分百言論自由 歷史怎看NCC撤照中天？蘇貞昌：謝謝 10:362020/11/20 政治 NCC殺了新聞自由！力挺中天 民眾今下午4點群集自由廣場怒吼 11:022020/11/21 政治 議員批NCC完封中天 踐踏言論自由 盧秀燕：民眾不認同 16:022020/11/20 政治 NCC關中天新聞 張亞中批民進黨：只為個人利益 18:002020/11/21 政治 萊豬和打壓新聞自由 江啟臣：要蔡總統給出一個交代 11:432020/11/21 政治 黃復興是國民黨的鐵衛部隊 江啟臣號召明天一起上街頭 17:252020/11/21 政治 反萊豬挺中天 桃園串聯上凱道 04:102020/11/21 地方新聞 議員批國家壓制不同聲音 盧秀燕：新聞自由被剝奪 摧毀台灣民主 13:062020/11/20 政治 6年25則新聞被罰就關台 盧秀芳不平 04:102020/11/21 焦點要聞 政治熱門新聞 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 網友算完嚇一跳 - 政治 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 林佳新PO一男子背影照引網友圍觀 陳致中已讀不回 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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