民眾使用手機，亮起燈海，表達支持言論自由的決心。（郭吉銓攝）

民眾使用手機，亮起燈海，表達支持言論自由的決心。（郭吉銓攝）

旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝）

旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝）

旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。（郭吉銓攝）

現場民眾情緒沸騰，怒吼「蘇貞昌下台」（郭吉銓攝）

「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由。（郭吉銓攝）

「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由、反萊豬；圖為民眾踴躍支持公投連署。（郭吉銓攝）

「反關台，讓人民站出來 挺中天，支持言論自由到底」戶外開講活動21日登場，號召民眾前往自由廣場聲援中天，捍衛言論自由。

旺旺集團董事長蔡衍明，晚間抵達自由廣場，和聲援民眾站在一起，上台致詞時一度哽咽，「今天站在這裡，我很感動，很感謝大家這麼支持」。

(中時 )