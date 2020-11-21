大陸安徽一名女大學生與學校一名已婚郭姓老師展開師生戀，但因為郭男有強烈控制慾，導致戀情僅維持幾個月，郭男分手後仍持續騷擾、威脅女方，甚至散佈不實言論，去年9月他在校外找女方見面，見女方快步離開，他竟當街持刀朝女方頸、胸、腹等部位連刺48刀，導致女方當場死亡。

根據《網易新聞》等陸媒報導，安徽某大學的郭姓老師看到該女子一見鍾情，兩人在去年4月開始交往，不過該女日後才發現郭男已有家室，而且她如果和班上男同學聊天，郭男看到後就會發飆，甚至時刻檢查她手機，展現強烈控慾，讓她提出分手，不料郭男竟然威脅「分手就不讓妳拿到畢業證書」、「考試肯定讓妳掛科（不及格）」。

大陸一名男老師因為不滿遭女學生分手，竟朝她狂刺48刀。（圖／翻攝自網易新聞）

郭男去年6月因為毆打該女大生，兩人因此正式分手，但他仍不斷騷擾女方，甚至還在學校散布不實言論，去年6月他等到女方上完體育課走出學校，見女方看到他直接離去，他竟當街持刀朝女方頸部、胸部、腹部、背部、臀部、四肢等部位連刺48刀，其他民眾見狀立刻報警，郭男遭到逮捕，女方送醫後則傷重不治。郭男遭逮後辯稱患有憂鬱症，全案仍在審理中。

(中時新聞網)