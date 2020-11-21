創會總監黃簡美桂擔任消防局義消防火宣導大隊長。(蔡依珍攝)

3000名獅友同樂。(蔡依珍攝)

桃園市立綜合體育館屋頂薄膜剛修繕完工啟用。(蔡依珍攝)

鄭文燦讚獅友們長期熱衷社會公益。(蔡依珍攝)

鄭文燦讚獅友們長期熱衷社會公益。(蔡依珍攝)

國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館舉辦「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，逾3,000位獅友共同參與，並當場捐贈氣相層析質譜儀（GC-MS）給桃園市消防局，桃園市長鄭文燦讚獅友致力於社會公益服務，期許未來市府將與國際獅子會密切合作，為台灣、為桃園推動更多公益活動。

鄭文燦說，桃園是全台成長最快、進步最多的城市，工廠密度及工業防災需求高，市府積極推廣防災知識，因此桃園火災件數在六都中最少，他提到不僅國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂，擔任消防局義消防火宣導大隊長，許多獅子會會員也參與防火宣導大隊的工作，長期熱衷社會公益。

國際獅子會300G2區也捐贈價值約400萬元的氣相層析質譜儀（GC-MS）給桃園市消防局，鄭文燦說，消防局原有的設備已老舊，獅友及時捐贈，正可讓消防局進行汰舊換新，他提到氣相層析質譜儀可幫助準確分析火災現場殘存之微量易燃液體成分，讓警方有跡可循，更能在司法上提供精準證據，有效提高縱火案破案率。

鄭文燦也提到，桃園市立綜合體育館興建迄今已營運逾25年，升格後，市府向教育部體育署爭取前瞻計畫補助經費2億元並自籌1億5,000萬元，辦理「桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程」，更新包括屋頂薄膜、鋼索、燈光及音響等設施，獅友們的嘉年華會是修繕完工啟用試營運後的第一個活動，3000名獅友可享受更優化的場地，並展現國際獅子會滿滿的活力。

(中時 )