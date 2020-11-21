近日共機頻頻騷擾我空域，美軍機也作出回應。根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」在微博指出，一架美海軍1架MQ-4C無人偵察機在11月20日晚20時許，出現在台灣西南空域，直至21日淩晨才離開。

「南海戰略態勢感知計畫」指出，美海軍一架MQ-4C無人偵察機在非常規時間出動，前往廣東、福建近空、台灣海峽南部空域，進行高強度偵察，直至次日淩晨4日許離開。從11月17日共軍在廣東近海的軍演開始以來，4天內已有13架次偵察機前往南海偵察。

MQ-4C海神偵察機是美國海軍高空長程無人機，主要進行海上監視、反潛偵察，以及搜救等任務的無人飛行載具。

而國防部在「即時軍事動態」專區21日也發布，共機已在本月第15度入侵我西南防空識別區，共軍出動運-8技術偵察機1架次、運-8反潛機 1架次，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

國防部也在21日表示，美軍一艘驅逐艦由北向南，航經台灣海峽後，續往南行駛。國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況正常。

(中時新聞網)