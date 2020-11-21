上季被輔仁大學斬斷晉級4強之路，政大雄鷹本季捲土重來，21日在109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽第2戰再碰地主輔仁大學，林彥廷單場18分帶頭，靠團隊作戰以74比63勝出，開季2連勝入袋。

本季UBA第1階段賽事在輔仁大學中美堂進行，政大今天壓軸出賽，從地主手中拿下第2勝，總教練陳子威表示：「在別人主場要贏球，困難度滿高的，很以球員為榮。」他也提到，球員逐漸能放下個人數據、打團隊為主，希望能維持下去。

今年政大多名球員入選中華白，儘管因此讓球隊訓練受影響，但陳子威認為，不只投入中華白隊的選手有成長，留在隊上訓練的球員，也能從盃賽中看出進步，「替補球員夠好，對於連續打的賽事有幫助。」

上屆新人王林彥廷，今天拿下全隊最高18分，還有7籃板、4助攻。他開玩笑說，看到前1場健行比賽，學長谷毛唯嘉拿下28分，自己受到激勵。另一方面，也是自己很享受在面對地主的氣氛中，「我很喜歡很多觀眾的比賽，今天沒把自己當客場，打得很開心、很享受。」

林彥廷今年在攻、守兩端的努力，陳子威看在眼裡。林彥廷提到，自己之前在中華白隊時都是替補，被換上場時，要在短時間內有成效，因此學會更有效率地進攻，也更明白得分不是唯一能表現的方式。

本季政大僅設定唯一目標就是奪冠，陳子威說：「希望選手從贏球中找成就感。」而明天將強碰衛冕軍、挑戰3連霸的健行科大，陳子威表示：「很期待跟好的球隊對抗，拚一場好球。」

(中時 )