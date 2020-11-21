第57屆金馬獎在典禮中，入圍最佳劇情長片都有一名演員作為引言人，其中《親愛的房客》讓劇中6歲童星白潤音上台，超穩台風和感人的內容，配上鋼琴配樂，相當催淚。

白潤音在《親愛的房客》裡飾演莫子儀的養子，劇中厭世的表情和超齡的演技，有影迷忍不住說他根本就是「厭世小孩」；不過，有別於劇中形象，白潤音上台當《親愛的房客》引言人，網友看完都超驚艷，狂讚「好會講」、「小潤來引言太犯規了」、「比其他引言人厲害」、「這個引言贏過其他人了」、「聲音好有感情」。

《親愛的房客》讓劇中6歲童星白潤音上台，超穩台風和感人的內容，配上鋼琴配樂，相當催淚。(圖/ 《親愛的房客》劇照，牽猴子提供)

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

從9月30日公布入圍名單後，台片今年產量高類型又多元，金馬執委會執行長文天祥也表示評選都很順利，但劇情長片的名單都太優秀，可以說是「死亡之組」，最後才確定由《同學麥娜絲》、《手捲煙》、《日子》、《親愛的房客》和《消失的情人節》角逐；另外在演員方面，有不少人氣演員卻成了遺珠，包括李康生、楊祐寧和柯震東，而最特別的是男配角入圍之一金玄彬，是第一位提名金馬獎的韓國演員。

(中時新聞網)