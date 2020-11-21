工程船大潭電廠外海擱淺，海巡、消防救回船上4人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

工程船大潭電廠外海擱淺，海巡、消防救回船上4人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀音區大潭發電廠外海作業區，昨晚22點52分有工程船擱淺，海巡署第三（桃竹）巡防區指揮部獲報前往救援，海巡、消防人員以拋繩袋和繩梯等裝備，陸續將船長及船員共4人接駁離船，解除危機。

第三巡防區人員指出，擱淺工程船的船長昨晚間22時52分以118通報，在大潭發電廠外海作業時，因船舵失效造成船體方向、動力無法控制，且受風浪影響即將擱淺。

第三巡防區接獲通報後，立即成立應變中心，並調派轄管第十二海巡隊線上巡防艇PP-3562，及第八岸巡隊永安安檢所與線上巡邏人員前往救援，同時通報桃園市政府消防局第三大隊觀音分隊協助。

海巡人員抵達現場發現，工程船受風浪影響擱淺於大潭發電廠出水口處消波塊，因現場海象惡劣，海巡及消防人員待船體完全擱淺於消波塊，安全狀況許可下，運用拋繩袋與繩梯等救援裝備，合力將船長及其船員共4員陸續接駁離船。

海巡人員呼籲，冬季海象不佳，船舶出海請注意安全及水文狀況，如有發生任何危難情事，請撥打「118」免付費報案專線，海巡署將立即派員前往處置。

(中時 )