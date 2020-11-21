「永遠的東方不敗」林青霞本月3日過66歲生日，也推出第三本著作《鏡前鏡後》，最近她回歸微博和粉絲分享近況，今(21日)稍早她貼出私訊瓊瑤的截圖，她問對方新書的讀後感，瓊瑤大讚她進步神速，「是作家了」，並認為這本書是目前編排最好的，讓林青霞十分開心，問瓊瑤可否分享，瓊瑤大方點頭，說：「可以啊！妳的書，當然支持！」道出兩人47年來至今的好交情。

林青霞當年在西門町遇上星探，1973年經引薦後演出瓊瑤處女作改編成的電影《窗外》，宋存壽執導，秦漢擔任男主角，從此一炮而紅，林青霞後來又接演瓊瑤小說改編的電影《秋歌》、《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《一顆紅豆》，成為經典的瓊瑤女郎之一。

早年瓊瑤小說《窗外》改編電影請來林青霞主演。（圖／中時資料照片）

2年前林青霞傳出婚變，還有傳言稱林青霞和秦漢復合，但都被林青霞本人否認，強調家庭生活美滿，而過往提到林青霞和秦漢的感情，瓊瑤曾分享說：「在我們合作的那10年之中，我認為秦漢是她唯一的心上人。她很在乎他，2人卻不能在一起」，可見對林青霞的關心。

林青霞分享私訊瓊瑤截圖。（圖／翻攝自林青霞微博）

今林青霞分享私訊瓊瑤的截圖，問她關於自己新書的想法，瓊瑤說：「書收到了，謝謝！立刻就開始看，有些是看過的，每篇都很好看！妳以驚人的速度進步，是作家了！這本書的編排，也是我認為三本書中最好的！正在繼續閱讀中。妳的三張裸體照，笑死我了！」林青霞也開心回說：「瓊瑤姊，妳說得我好開心，太謝謝妳了」。

(中時新聞網)