崔慈悌／台北報導

APEC領袖峰會20日結束，蔡英文總統今天表示，這次會議達成了兩項比前幾年更重大的進展，包括發表 APEC2040太子城願景及通過吉隆坡領袖宣言。接下來，台灣將會持續和APEC會員合作，把握參與和貢獻的機會，積極推動以上兩項重要的願景和目標！

蔡英文今天在臉書表示，今年因為疫情影響，APEC經濟領袖會議首次以視訊方式舉行。昨天晚上，張忠謀透過視訊，和亞太各國領導人連線，代表她分享了台灣用數位科技防疫的成果，以及強韌的經濟表現；同時也再次宣示。

她說，台灣在全球數位供應鏈中占有關鍵的地位，我們願意在後疫情時代，將台灣成功的經驗與各國分享。這次會議達成了兩項比前幾年更重大的進展：

一是發表APEC2040太子城願景，期許亞太地區持續推動自由開放的貿易和投資，深化區域的經濟整合。二是通過吉隆坡領袖宣言，強調所有會員應團結一致，在未來後疫情時代將共同致力於復甦亞太地區受創的經貿情勢。

她感謝這次所有工作夥伴的努力，「尤其我要特別謝謝Morris(張忠謀)，第三度同意代表我參與APEC經濟領袖會議，擔起重責大任」，也謝謝新加坡李顯龍總理，這次APEC經濟領袖週期間和我方的雙邊交流。

她強調，接下來，台灣將會持續和APEC會員合作，把握參與和貢獻的機會，積極推動以上兩項重要的願景和目標！

(中時 )