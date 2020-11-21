11/22「秋鬥」人多嗎？由勞工運動團體主辦的「秋鬥」將在22日舉行，源自於勞工遊行的秋鬥，由於民進黨政府近來各種鴨霸、荒腔走板的施政，造成強大民怨，今年的秋鬥集結了以勞工為主等40多個團體。對於秋鬥會有多少人到場，前台中市立委參選人林佳新也給出估計數字。

據悉，此次秋鬥將是舉辦30年以來最大規模的遊行，預計將有上萬人上街，也因民進黨即將在40天後強行開放含萊克多巴胺的美豬進口，引發豬農的恐慌和憤怒，因此中南部縣市也有不少豬農決定參加，但卻竟傳出有警方「關切」意欲北上遊行的豬農。

集結勞工、環保、食安、土地、言論自由等40多個團體組成的「秋鬥」，也將於明天下午12點半集結凱道、中正紀念堂，向政府表達反對明年元旦起進口萊豬，以及捍衛言論自由的訴求，對民進黨施政敗壞開第一槍，向傲慢蠻橫的政府發出公民不服從的聲音。

國民黨與民眾黨日前相繼表態響應秋鬥遊行，國民黨主席江啟臣昨率黨籍立委舉行記者會，抨擊，行政院花人民納稅錢養網軍，攻擊在野黨與牛肉麵店業者，且過去民進黨高舉言論自由、新聞自由，如今卻關掉新聞台，讓台灣民主窒息、扼殺新聞自由，蔡總統的謙卑與誠信何在？

林佳新21日在臉書指出，「22日雲林的人數，正式突破60台遊覽車，這就是硬實力，不要跟我說些人少的廢話，為自己站出來就對了」。

不要鬧了，只靠誰？！ #整天怨天怨地怪豬農怪農民的你們會站出來嗎？ 1122明天雲林正式突破60台遊覽車 這就是硬實力，不要跟我說些廢話 #為自己站出來就對了 由林佳新發佈於 2020年11月21日 星期六

(中時新聞網)