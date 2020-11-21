季節／台北報導

農委會發布新聞稿，指控國民黨反萊豬影片「資訊錯誤且片面」，對此國民黨回批，農委會為萊豬背書「沒招又心虛」，才會玩數字遊戲，說目前只開放13國進口豬肉來誤導民眾。事實上，對於萊豬進口，國人期待的是「一國都不要」！這才是最重要的，難道農委會可笑到以為少幾個萊豬進口國，國人就會支持蔡政府進口萊豬？

國民黨強調，除了美國外，加拿大、墨西哥與巴西等共有26個國家皆允許豬隻使用瘦肉精，「據WTO最惠國待遇原則，蔡政府一旦開放美豬進口，也必須無條件適用所有會員國，形同開放全球26個國家的萊豬進口」，農委會的說法是目前只有13國的豬肉及其產品可輸入我國，與國民黨的說法是兩回事，國民黨的資訊毫無錯誤。國民黨也要請農委會說明，這些國家之外，其他允許使用瘦肉精的國家可否依據WTO最惠國待遇原則要求將萊豬進口台灣。

國民黨強調，民調顯示多數國人認為萊豬有安全疑慮，因而反對萊豬進口，農委會卻執著在可以進口萊豬到台灣的國家數字上，難道忘了國人要的是不要吃到任何萊豬，而不是少幾個國家進口，農委會完全搞錯重點，令人懷疑是否護航萊豬到已沒招可用。

此外，國民黨表示，農委會宣稱全球160個國家不准萊豬是錯誤的，澄清內容同樣令人傻眼；農委會說「依據美國農業部統計資料，104年迄109年7月美國豬肉輸出國家共129個，其中僅我國、中國、俄羅斯、英國、歐盟等28國尚未訂定豬肉萊劑殘留容許量」，難道萊豬只有美國有？還是要人民據此推論到底有幾國不准萊豬？身為主管機關的農委會，對於全球有幾個國家不准萊豬都說不清楚，憑什麼說國民黨資訊錯誤？

國民黨強調，農委會在反萊豬大遊行前硬是發出了所謂的澄清不實資訊新聞稿，內容卻都是在自我打臉，為明天的遊行加柴火、添熱度，農委會說的資訊錯誤，根本上反映了蔡政府心中也覺得萊豬確實不應進口，才會拿少幾國進口來做文章討拍，令人感到無比荒謬與可笑。

(中時 )