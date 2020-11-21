美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）計劃12月率團訪台，推動海洋保護合作。不過，他除遭國內媒體批評浪費公帑，過去的「黑歷史」也再度被挖出來討論。而惠勒訪台也引起台灣網友熱議，有網友質疑他此次訪台，是不是又要賣什麼東西。

綜合外媒報導，惠勒曾經擔任煤炭業者的說客，試圖幫助業者擺脫政府的環保限制，他上任後更是取消了旨在消減碳排放的《清潔電力計畫》等政策，而他的政策還讓發電廠停止調節汞的排放，導致發電廠周遭動植物嚴重汙染，並招來批評。此外，惠勒雖然沒有完全否認氣候變遷問題，但他對此問題的態度，卻也顯得很輕描淡寫，「我不認為這是最大危機」。

惠勒過去的「黑歷史」，也在臉書和PTT上引起網友討論，有些網友表示，「笑死，真的是財團政府耶」、「來賣毒給台灣的」、「又要賣什麼？」、「上回美官來當萊豬說客，這次來的又要強迫推銷什麼壞東西？」

還有網友則是針對他曾擔任煤碳業說客的背景嘲諷，「真的，煤礦業比販毒還糟糕，連菜市場阿嬤都知道氣候暖化，不認同就是反科學」、「台灣之後要有乾淨的煤了嗎？」、「難道是推銷乾淨的煤？」。

(中時新聞網)