氣象局資料顯示，明(22)日上半天東北風減弱氣溫也會稍微回溫，只有迎風面東半部及大臺北地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。對此，氣象專家彭啟明表示，下周一開始又會受到東北風影響，將出現兩波降溫，分別是下周一和下周五，其中第二波的降溫最有感，北台灣又回到濕冷的天氣。

今日的天氣受到東北風影響，宜蘭地區有局部大雨的發生。到了明日大多地區天氣晴到多雲，但晚上東北風再增強，北部及東北部轉濕涼；東北部地區有陣雨，下雨時間較長，而花、東地區也有局部短暫陣雨，桃園以北地區則有局部短暫雨。

明日氣溫方面，各地清晨低溫約21至23度，白天西半部高溫可到32度，東半部高溫28、29度；此外，由於東北風增強，明天下午起中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，需多留意海邊活動。

而氣象專家彭啟明也在臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」上指出，下周開始會有兩波的降溫，第一波預計會在周一或周二開始，而第二波東北風南下可能於周四或周五開始，第二波的持續時間較強，降溫比較有感，很有可能延續到12月初。

東北風影響，北東溼涼有雨風浪大。(天氣風險 WeatherRisk)

(中時新聞網)