港口眷村生活，高遠新村成私房秘境，觀銷處長曾姿雯、市議員張秉鈞致力打造完整的西岸觀光資源。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中山區老人比例高，但開放的公園綠地較少，對此，市府21日高遠新村舉辦「潮見丘市集」，讓民眾有可以逛市集、品嚐眷村美食、手作醃製醬菜、體驗在地導覽，聽居民說西岸故事。

對此，市長林右昌表示，從砲台及觀測站可綜覽基隆全港山海城形勢，也可近觀國際級郵輪入港，再往上行經過白米甕尖，為欣賞海景的私房秘境，可遠眺基隆嶼與海天一色無敵海景，儼然成為私房秘境。

觀銷處長曾姿雯表示，今年中山區獲選為經典小鎮，市府首次於高遠新村舉辦一系列的市集體驗活動，將基隆西岸文史及觀光特色分享給大家，特別推薦11月21日當天中午可以先參加基隆的東西岸美食品嚐活動，下午體驗在地阿嬤教學DIY醃菜及在地團體導覽活動，最後參加阿嬤手路菜辦桌晚宴做為完美收尾，系列體驗活動名額有限，建議大家提前報名；活動當天於基隆市旅遊服務中心及活動會場有定時定點的接駁車服務，歡迎大家多多利用大眾交通工具。

曾姿雯表示，基隆特殊的海港文化，帶給基隆港東西兩岸有著不同的生活樣貌，大家熟悉的正濱漁港以及和平島公園擁有豐富優美的海岸風情；而基隆西岸昔日因港口產業而興盛，如今去除嘈雜的聲音，蛻變為寧靜浪漫的迷人小鎮，11月21號邀請大家到高遠新村細細品嚐西岸的人文歷史，聽聽在地居民話當年，用記憶調味你我的生活滋味。

市議員張秉鈞指出，自己致力於整合西岸文化觀光廊帶，如串聯防空洞，高遠新村，築港紀念碑，球仔山燈塔，仙洞巖，佛手洞，白米甕炮台，外木山海景及自行車環海路線，希望可以增加西岸觀光的競爭力。

此外，現在雙塔步道串聯西岸古今大歷史場景，具有古蹟、燈塔、自然景觀、文化資產等特色資源，屬綜合多元文化自然景觀資源之登山遊憩路線，他希望基隆市府能統籌西岸文化觀光廊帶，帶動基隆市整理觀光，日前都發處長徐燕興也允諾將啟動中山區特色公園的規畫。

(中時 )