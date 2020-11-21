第57屆金馬獎頒獎典禮21日在國父紀念館登場，由去年新人獎得主范少勳搭檔「學姐」王淨頒發最佳新演員，最後由《無聲》陳妍霏擊敗《刻在你心底的名字》陳昊森、《大桔大利 闔家平安》吳奕蓉等入圍者，出道2年即獲得金馬肯定。

現年20歲的陳妍霏，一聽到自己獲獎立刻爆哭，上台後感謝經紀公司、眾多工作人員，最後也不忘感謝媽媽、姐姐，一路支持她，笑稱她們就是自己的幸運物，一番感人發言，讓頒獎人王淨聽了也忍不住直呼感動。

陳姸霏在《無聲》中飾演被性侵的聾啞學生貝貝，她曾坦言內心一度掙扎該不該接演這部片，而讓她能更理解角色的一部份原因，是因母親曾教過特教生，另外演出前，她還被安排提前3個月進組上表演課、學手語，也和導演柯貞年培養出好默契。

第57屆金馬獎延續去年金馬56模式，不設主持人，而國片爆發的今年，男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，到底獎落誰家令影迷們相當期待，頒獎嘉賓則都邀來電影界重量級人物，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多多。

(中時新聞網)