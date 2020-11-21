資深媒體人張景為下周一將在國民黨中央黨部舊址、張榮發基金會舉行「明天會更好：關中傳奇」新書發表會。書中揭密關中鮮為人知的一面，他除了是前考試院長，還是國內選戰策略的祖師爺，所策畫的《明天會更好》戰歌，一唱30多年，但多數人只知，這是公認是最成功的公益歌曲。

新書選在1124前夕，在張榮發基金會舉行，具有多重意義，1124除了是國民黨黨慶，也是2018年九合一舉行投票日，國民黨在張榮發基金會的舊址，這樣的日子、這樣的地點，呼應國民黨近年盛極而衰。關中及作者希望透過新書發表的時間、地點，傳遞砥礪國民黨再接再厲、重新奮起的訊息。

關中在政壇浮沈數十載，敢說敢言、沒有包袱，為了反駁買票指控，曾任國民黨副主席的關中在螢幕前公開喊出，若能證明他有賄選，他不惜在中央黨「切腹自殺」，作風率性。

在故總統「李登輝時代」，關中曾與現任親民黨主席、有「大內高手」之稱的宋楚瑜並稱「瑜亮」，可見其才情。在這本類回憶錄中，關中以本人視角評述，呈現解嚴前後20年間，政治上重要的人與事！關中對場景、人物的心情反應細膩描述，有許多直言不諱之處，可滿足民眾對「那個時代」的好奇與想像。

關中在1982年擔任國民黨台北市黨部主委任內，因操盤北市立委候選人簡又新、紀政等7人全數當選，被稱之為「七喜戰將」。書中則將介紹關中操盤的另一篇章，在1985年選戰推出轟動30多年的國民黨戰歌《明天會更好》。

現今執政的民進黨擅長選舉網路戰，但關中不遑多讓，早在35年前打選戰的方式，就已搭上最新潮流。1984年，非洲衣索匹亞發生飢荒，為援助饑民，美國樂壇由流行音樂之王麥可‧傑克森發起，在1985年推出《We Are The World》，腦筋動得快的關中，當下決定，競選口號就是「要一個更好的明天」，跟風《We Are The World》，推出《明天會更好》選舉戰歌計畫。

負責執行計畫的《仁愛小組》，成員赫赫有名，包括名嘴趙少康、新黨榮舉黨主席郁慕明、新黨副主席李勝峰、前新聞局長邵玉銘等人；《明天會更好》推出後，膾炙人口，一曲傳唱30多年，成為家喻戶曉之作，也是至今公認最成功的公益歌曲；當年這首由音樂教父羅大佑作曲、羅大佑及多人共同作詞，在國民黨故意不動聲色的情況下推出，一舉大賣25萬張以上，尤其誕生過程中，還曾驚動故總統蔣經國親自約詢關中原委，堪稱空前絕後的情境文宣。

(中時 )