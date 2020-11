資深媒體人張景為下周一將在國民黨中央黨部舊址、張榮發基金會舉行「明天會更好:關中傳奇」新書發表會。書中揭密關中鮮為人知的一面,他除了是前考試院長,還是國內選戰策略的祖師爺,所策畫的《明天會更好》戰歌,一唱30多年,但多數人只知,這是公認是最成功的公益歌曲。

新書選在1124前夕,在張榮發基金會舉行,具有多重意義,1124除了是國民黨黨慶,也是2018年九合一舉行投票日,國民黨在張榮發基金會的舊址,這樣的日子、這樣的地點,呼應國民黨近年盛極而衰。關中及作者希望透過新書發表的時間、地點,傳遞砥礪國民黨再接再厲、重新奮起的訊息。

關中在政壇浮沈數十載,敢說敢言、沒有包袱,為了反駁買票指控,曾任國民黨副主席的關中在螢幕前公開喊出,若能證明他有賄選,他不惜在中央黨「切腹自殺」,作風率性。

在故總統「李登輝時代」,關中曾與現任親民黨主席、有「大內高手」之稱的宋楚瑜並稱「瑜亮」,可見其才情。在這本類回憶錄中,關中以本人視角評述,呈現解嚴前後20年間,政治上重要的人與事!關中對場景、人物的心情反應細膩描述,有許多直言不諱之處,可滿足民眾對「那個時代」的好奇與想像。

關中在1982年擔任國民黨台北市黨部主委任內,因操盤北市立委候選人簡又新、紀政等7人全數當選,被稱之為「七喜戰將」。書中則將介紹關中操盤的另一篇章,在1985年選戰推出轟動30多年的國民黨戰歌《明天會更好》。

現今執政的民進黨擅長選舉網路戰,但關中不遑多讓,早在35年前打選戰的方式,就已搭上最新潮流。1984年,非洲衣索匹亞發生飢荒,為援助饑民,美國樂壇由流行音樂之王麥可‧傑克森發起,在1985年推出《We Are The World》,腦筋動得快的關中,當下決定,競選口號就是「要一個更好的明天」,跟風《We Are The World》,推出《明天會更好》選舉戰歌計畫。

負責執行計畫的《仁愛小組》,成員赫赫有名,包括名嘴趙少康、新黨榮舉黨主席郁慕明、新黨副主席李勝峰、前新聞局長邵玉銘等人;《明天會更好》推出後,膾炙人口,一曲傳唱30多年,成為家喻戶曉之作,也是至今公認最成功的公益歌曲;當年這首由音樂教父羅大佑作曲、羅大佑及多人共同作詞,在國民黨故意不動聲色的情況下推出,一舉大賣25萬張以上,尤其誕生過程中,還曾驚動故總統蔣經國親自約詢關中原委,堪稱空前絕後的情境文宣。

(中時 )