知名歌手李千那、知名音樂製作人陳明章都曾來基隆「委託行」朝聖。（童子瑋提供／吳康瑋基隆傳真）

市府產發處攜手農友及餐廳，於12月12日推出「山海饗宴」。（吳康瑋攝）

基隆市仁愛區「委託行」以數條窄巷組合而成，過去是舶來品的集散地，隨著時代變遷，盛況雖不在，但充滿歷史記憶的巷弄，仍吸引不少在地創意餐飲業隱身其中，日前連知名歌手「李千那」、知名音樂製作人「陳明章」都曾來朝聖，市府產發處攜手農友及餐廳，於12月12日推出「山海饗宴」，邀民眾品嘗季節限定大頭蝦、海藻、墨魚丸及瑪陵農產山藥、柚子等美食。

議員童子瑋指出，之所以選在委託行舉辦饗宴，是為了讓民眾身歷其境，穿越時空回到1960、1970年代；當時基隆港興盛，有美軍進駐，美國大兵下船後想喝酒，會將自身的物資換錢買酒喝，緊接著的商船及留學生，也都有樣學樣，委託在地人轉賣舶來品。

「全盛時期，攤商可達到300家！」童子瑋說，那時的水果及各國藥品五花八門，都在委託行流通，而自己出生時，正值解嚴，最深刻的回憶就是阿公牽著他到委託行逛街，有許多西裝、吊帶、漁夫帽等配件。

他說，這幾年市府一直推動地方創生，除了要找回在地人的記憶、恢復光榮感，也力邀青年返鄉創業，這次「山海饗宴」與委託行的青創業者合作，設計出專屬港都的口味，彰顯出歷史街區與文創交融的巧思。

產發處指出，現場除美食佳餚，更有隱藏的行動劇場等表演，還有山海市集可逛，並邀民眾共襄盛舉，一起走入時光隧道，享用山海美食，體驗最復古、最「蝦趴」的委託行風華。

(中時 )