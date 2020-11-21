談戀愛是一件美好的事情，但是一旦遇人不淑，恐怕會招來災難！搜狐網「花間雨屋星座」專欄指出，2021年這4生肖的男人，很可能會有桃花劫找上門，如果不好好化解，小心厄運纏身！

屬牛男：

生性低調的牛男，總是盡好自己本分，從來不會主動去招惹麻煩，但是在2021年，他們會因為經常和異性互動而緋聞四起，讓他們帶來許多困擾。牛男如果對女方沒有意思，就必須保持距離，不要過分親近。

屬虎男：

屬虎男和另一伴的日子已經無法再過下去了，或許之前他們還會顧慮到父母和小孩，繼續隱忍度日，但頻繁的爭執讓他們很是暴躁，長久下來的負面情緒已經嚴重影響到自己的事業，因此在2021年，虎男若想化解這個桃花劫，不妨考慮離婚。

屬馬男：

屬馬男2021年的感情會有小三介入，原本以為跟對方關係會特別親密長久，但是現在卻發現兩人已經漸行漸遠，馬男若是想要挽回，就必須要和另一伴仔細溝通，或許還能修復親密關係。

屬豬男：

屬豬男容易投入感情之中，只要對方向他們撒嬌，說幾句甜言蜜語，豬男就會把持不住，恨不得雙手奉上自己擁有的一切。只是人家根本是虛情假意，滿腦子想著要從豬男這裡騙錢，所以千萬不可不慎。

(中時新聞網)