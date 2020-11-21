新冠肺炎疫情影響全球，工研院運用人工智慧科技加強防疫，與基隆市政府及美國新創公司組成科技防疫團隊，於疫情最嚴竣時，在基隆廟口夜市布建全台灣第一座先進AI光達人流感測系統，作為智慧城市與防疫城市的設置，讓基隆得以有效對 管控進出夜市之人潮、尖離峰人潮分析、有效掌握夜市人潮，於20日獲得今年世界資訊科技大會（WCIT）傑出貢獻獎首獎。

市府指出，先進AI光達人流感測系統，是採用遠距高解析度掃描式量測，藉由量測與物體之相對距離，產生動態空間3D的數據點，分析人流動態結果，市府今年分別在廟口夜市愛三路及愛四路口架設感測系統，於區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考。

其中，AI光達人流感測系統應用在城市防疫，可提供區域人流監控服務外，透過科技應用提供更有效率之服務，未來可推動為活動數據統計、互動式服務與擴增實境應用。

世界資訊科技大會（World Congress on Information Technology, WCIT）被譽為資通訊界的奧林匹克大會，由全球最大的ICT服務業組織世界資訊科技與服務聯盟，每年在不同國家舉辦，今年的WCIT於18到20日在馬來西亞檳城舉辦。

這次基隆市府勇奪「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」的首獎，這是市府繼「2019 ASOCIO智慧城市獎」優勝獎後，再次獲得國際肯定，市府產發處長黃駿逸表示，未來基隆市將在現有基礎下，透過科技創新應用，提供市民更便利服務，打造基隆成為智慧城市。

(中時 )