第57屆金馬獎頒獎典禮21日晚間於國父紀念館舉行，陳玉勳以《消失的情人節》獲得最佳原著劇本，25年前他以《熱帶魚》獲得最佳原著劇本，這也是他二度獲此獎。而陳玉勳今年還入圍最佳導演獎，也是他最想得的獎，笑說「如果可以2個劇本獎換1個導演獎也不錯」。

《消失的情人節》初稿在20年完成，陳玉勳透露，當年找不到資金、加上台灣票房不好，沒有衝勁去拍，後來拍《健忘村》寫了幾個故事大綱，在幾個朋友催促下，又決定將《情人節》拿出來，改了3年將近50次才開拍。相較20年前沒有智慧型手機，他修改劇本中原本寄信的橋段，也感慨如今自己年紀大、把年老心境放進劇本，技術也較成熟，還好20年前沒拍。

陳玉勳坦言，寫劇本很寂寞，很封閉，有些事情沒辦法跟別人討論，一直想找人幫忙寫劇本，但找不到編劇，只好自己寫。曾想過要放棄？他說「不會，我滿會折磨自己，而且我有優良記錄，從來不拖稿，只要訂日期，我一定會交出劇本，常常寫到打瞌睡」。

陳玉勳笑說，寫劇本「一定要有機車朋友，丟給他們嫌，才能不斷修改」，更笑說石總（石偉明）、李烈、葉如芬4個超會嫌。會被嫌到吵架？他笑說「我年紀大，導演做久了，覺得人家有意見是好事，讓自己進步」，也自虧綽號叫「人真好」，雖身為導演「演員可能比較怕我，其他不怕」。

(中時 )