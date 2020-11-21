耶誕節將至，各大飯店的巨型耶誕樹點燈活動為浪漫冬季揭開序幕，台北圓山大飯店今晚（21日）於大廳熱鬧舉辦點燈儀式，力邀「台北愛樂市民合唱團」及「小星星合唱團」接連展開精彩表演，為即日起開跑的「圓山聖誕音樂季」揭開序幕，而現場以銀白世界為主題布置的雪白耶誕樹場景，打造出更溫馨唯美的節慶氛圍，也成功吸引許多民眾特地前來欣賞。

圓山耶誕樹點燈儀式前，飯店邀來「台北愛樂市民合唱團」於現場演唱，用悠揚歌聲傳遞祝福，引起許多民眾圍觀欣賞。（何書青攝）

台北圓山大飯店今年的耶誕樹布置以銀白色系為主題，樹高6公尺、直徑3公尺，立於圓山挑高大廳正中央，較往年設計了更多白雪覆蓋的白色造景及大型雪橇車，讓民眾在室內也能感受置身北歐戶外般的耶誕景致。今年圓山的耶誕樹點燈儀式上，更特地邀來屢次舉辦音樂會都熱銷到一票難求的「台北愛樂市民合唱團」，以及由小朋友組成的「小星星合唱團」，而在「台北愛樂市民合唱團」演唱完最後一曲後，更獲現場民眾喊「安可、再來一首」的熱烈迴響。

圓山大飯店董事長林育生表示：「飯店本身就是一個帶給大家幸福和歡樂的行業，而圓山飯店又更為特別，還肩負有文化傳承的使命，因此我們一直竭力協助各式藝文活動展演、提供優質的團體及表演者一個國際表演平台。」而自此刻起一路到跨年，飯店也將推出一連串活動與美食饗宴，讓民眾能攜家帶眷到圓山大飯店欣賞音樂演出、品嘗國宴美食，一同歡度耶誕佳節。

除了耶誕樹的銀白世界造景吸睛，即日起每逢整點，還會上演七彩燈光秀，閃耀整個大廳；而11月28日起至12月31日的每周六更有音樂饗宴登場，不用花錢就能欣賞包含「心弦室內樂團MSE Mind-Strings Ensemble」、「天母國小管樂團」、「東門國小弦樂團」、「驚嘆號四重奏」、「格致中學弦樂團」、「台北市立中正國中弦樂團」及「圓山西樂二重奏」等知名團體帶來的音樂盛宴，也將這波歡樂溫馨的耶誕氛圍一路延續至年底跨年夜。

而耶誕節最重要的靈魂人物「耶誕老公公」當然也不會缺席，台北圓山大飯店今年特地提前邀請到耶誕老公公來飯店與民眾相見歡，於12月12日周六上午11點至晚上9點，以及12月24日、25日下午5點至晚上9點，都可在飯店捕捉到耶誕老公公和藹親切的身影；此外，耶誕老公公也可能不時出現在飯店大門入口、館內各餐廳或大廳壯觀的耶誕樹前發送有祝福含義的糖果，而只要遇見耶誕老公公，也都能和他合影留下難得紀念。

(中時 )