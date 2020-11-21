醫美龍頭愛爾麗集團總裁常如山捐款回饋母校南臺科大。(曹婷婷攝)

長期致力公益的醫美龍頭愛爾麗集團總裁常如山回饋母校南臺科技大學，今由集團公益大使謝祖武前往南臺科大參加弱勢學生募款餐會，代表集團捐30萬元，常如山另也捐28萬9244元做為化學材料系研究經費。

教育部為鼓勵大專院校向各界募款，扶助弱勢學生安心就學，以募款金額對等補助方式提供學校補助款項。南臺科大自107年度起，向各界勸募款項及教育部相對補助金額，嘉惠弱勢學生近1萬5000人次，募款流向均依規定公告於學校網頁。

南臺科大校長盧燈茂邀請校友會等熱心團體偕同各界嘉賓超過30人參與盛會，期許未來有更多企業加入，攜手奉獻愛心，為扶助弱勢學生安心學習，善盡社會責任。

盧燈茂表示，醫美龍頭愛爾麗集團總裁常如山是南臺科大畢業的傑出校友，常總裁不斷思考美容與醫學結合的可能性，2000年時在台南成立全國第一家愛爾麗醫美診所，打拚到目前全國首屈一指醫美龍頭地位，憑著就是一股持續學習且永不設限精神，兩岸集團分院已設立超過60家。

目前，愛爾麗台南總部大樓新建工程也在進行中，受到兩岸政府大力支持，未來將致力於全球10大精準醫療系統及亞洲最大幹細胞研究中心。常總裁一路感念台南母校及鄉親的栽培，認同照顧在地學子理念，所以捐助母系化學材料系研究發展經費28萬9244元，讓學弟妹們「學習取代工讀」，未來學以致用。

十多年來，愛爾麗集致力於美的事業，更以「善事善行來妝點每一日」，「取之於社會，用之於社會」更是常總裁座右銘。在疫情期間捐贈23輛救護車、內政部復康巴士、防疫口罩、防護衣及滅火器等防疫物資，來相挺辛勞的醫、護、警、消及移民人員。

常如山力挺台南鄉親善舉不落人後，在台南舉辦「愛爾麗感謝有你防疫公益演唱會」、「2020北京金色年華活動」及「新竹縣長盃馬術錦標賽」，創下在國際疫情肆虐下仍能辦演唱會創舉。

校方表示，此次募款餐會費用由學校支付，募集款項及教育部補助金額將全數用於弱勢學生學業輔導、提升弱勢學生英語能力、推動競賽導向式專題製作補助、提升專業實務能力、補助低收入戶及中低收入戶學生出國研習、提升經濟不利學生錄取率及獎助學金等迫切需求等項目，透過教育翻轉未來。

(中時 )