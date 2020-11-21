台中捷運綠線16日展開試營運，今天邁入第6天、也是第一個周末假期，卻出現列車行駛至高鐵台中站尾時出現異常故障訊號，中捷公司即進行斷電檢修，約1個半小時後才恢復正常行駛，而晚間收班後進行故障確認，工程師認為有重大故障問題，決定22日起暫停試營運。

中捷董事長林志盈表示，從故障情況發生後，今天下午3點半召集相關人員開檢討會議，直到晚間8點結束營運並斷電後，又會同列車原廠工程師、北捷局工程人員到現場勘查列車情況，以了解故障原因，發現故障點在於兩個車廂間的連結器，也就是「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂。

林志盈強調，原廠工程師表示過去從未碰過這樣的情況，經工程人員討論後，認為故障情況特殊，考量未來旅客乘車安全，決定從22日開始暫停試營運，今晚將漏夜檢查故障零件並分析，接下來並將針對另外17輛列車進行非破壞性檢測，了解零件可承受最大重力等情況後，再決定何時恢復試營運。

(中時 )