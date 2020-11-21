今年金馬57終身成就獎頒給導演侯孝賢，由日本名導是枝裕和擔任引言人，李屏賓、廖慶松、杜篤之等人上台一起頒獎給侯導，侯孝賢上台時全場都起立鼓掌，他笑說好開心，自己都70幾歲快80歲，能得到眾人祝賀，親自上台領獎，「沒有你們我也拍不成任何東西」。

侯孝賢說，演員和導演和所有的工作人員都是互相幫忙，某方面來說也算自己眼光好，他和劇組相處完全開放，長年以來養成了默契和信任，因為對電影的堅持積成彼此的情感，他也強調自己工作的方針是「感動別人之前要先感動自己」。

是枝裕和來台，擔任侯孝賢終身成就獎引言人。（圖／中時影視攝影組攝）

是枝裕和表示，從年輕時就被侯孝賢的作品吸引，因此希望能跟他更靠近，下定決心想成為電影導演，雖然自己和侯孝賢沒有血緣關係，「但我始終認為，我就是他其中一位兒子」，他覺得世上應該有很多人跟他一樣是侯導的影迷，被侯孝賢的作品和笑容影響著，希望能和「徒子徒孫」分享這份喜悅。

侯孝賢獲得終身成就獎。（圖／中時影視攝影組攝）

73歲的侯孝賢坦言年輕時曾有過一段叛逆的日子，甚至將家裡的錢拿去賭博，但他最特別的興趣就是看武俠、翻譯小說，透露當時家裡有訂《讀者文摘》，關於電影《教父》的故事大綱也是在當時讀完，後來他接到兵單鬆了一口氣，直言當年沒念完高中就欣然去當兵，「就是想逃」，怕被抓去管訓。

侯孝賢後來踏進演藝圈，第一份工作就是李行導演《心有千千結》的場記，39年前他執導第一部電影《就是溜溜的她》上映，但真正讓他闖開知名度的是「台灣三部曲」，《悲情城市》、《戲夢人生》與《好男好女》，2006年侯導拍攝《紅氣球之旅》，首度和法國巨星茱麗葉畢諾許合作，5年前他以《刺客聶隱娘》入圍坎城影展，榮獲最佳導演獎。

今年《紐約時報》介紹侯孝賢，影評人凱尼斯柏格形容侯孝賢是「台灣最偉大的電影人」，並以《童年往事》、《戀戀風塵》兩部電影敘述侯孝賢的電影風格，表示侯孝賢善於用畫面表現出每個細膩重點，且將長鏡頭發揮的淋漓盡致，也愛塑造故事中充滿詩意的氣氛，觸動人心。

(中時新聞網)