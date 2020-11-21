一名女網友日前在駕訓班上課時，被教練問「下禮拜要道路駕駛會不會緊張」，她說當然會，很怕路上會有「馬路三寶」撞她，沒想到教練竟然回應「妳開教練車本身就是個三寶，大家看到這三個字都會閃得很遠，妳放心開！」貼文一出，許多網友都留言表示認同，誇讚教練的幽默感。
該女網友在臉書社團《爆怨2公社》指出，她在上駕訓班的教練課時，被教練問下禮拜就要開始上道路駕駛，需要開教練車到真實的路上行駛，「會不會緊張？」她回應會，「其實我超害怕的」。沒想到教練說「怕什麼？我比你還怕好不好」。
該女網友回應教練說「我怕三寶來撞我之類的」，原本她以為會得到教練的安慰，要她好好學開車技巧等，沒想到遭到教練回應「妳放心！妳開教練車本身就是個三寶，大家看到這三個字都會閃得很遠，妳放心開！」此回應讓她哭笑不得。
許多網友誇讚教練的幽默感，也很認同教練，紛紛留言「真的，看到是道路駕駛我真的會離很遠」，也有人開玩笑說「可以公佈行車路線嗎」、「冒昧詢問一下您會在哪出沒」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。