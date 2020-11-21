一名女網友日前在駕訓班上課時，被教練問「下禮拜要道路駕駛會不會緊張」，她說當然會，很怕路上會有「馬路三寶」撞她，沒想到教練竟然回應「妳開教練車本身就是個三寶，大家看到這三個字都會閃得很遠，妳放心開！」貼文一出，許多網友都留言表示認同，誇讚教練的幽默感。

該女網友在臉書社團《爆怨2公社》指出，她在上駕訓班的教練課時，被教練問下禮拜就要開始上道路駕駛，需要開教練車到真實的路上行駛，「會不會緊張？」她回應會，「其實我超害怕的」。沒想到教練說「怕什麼？我比你還怕好不好」。

女子擔心道路駕駛會有三寶撞她，教練說「你就是三寶，放心開！」（圖／翻攝自爆怨2公社）

該女網友回應教練說「我怕三寶來撞我之類的」，原本她以為會得到教練的安慰，要她好好學開車技巧等，沒想到遭到教練回應「妳放心！妳開教練車本身就是個三寶，大家看到這三個字都會閃得很遠，妳放心開！」此回應讓她哭笑不得。

許多網友誇讚教練的幽默感，也很認同教練，紛紛留言「真的，看到是道路駕駛我真的會離很遠」，也有人開玩笑說「可以公佈行車路線嗎」、「冒昧詢問一下您會在哪出沒」。

(中時新聞網)