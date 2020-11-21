2020美國總統大選，川普恐連任失敗，至今驗票作業仍持續進行，對於川普為何會大敗，大陸華東師範大學美國研究中心研究學者陳若蘭直言，第三大黨自由黨總統候選人喬·喬根森（Jo Jorgensen）在幾大關鍵搖擺州的投票結果，她的選票竟高過拜登和川普之間的選票差額。

陳若蘭21日在陸媒《觀察者網》投書指出，在此次競選大選中，喬根森聲稱「將票投給川普或者拜登是種浪費」。在大選前一周，據美國民調彙整網站《RealClear Politics》的民調顯示，喬根森有接近2%的支持率。在一些川普與拜登支持率極為接近的「搖擺州」，她也被預測，有成為「攪局者」的可能。

而根據這次大選目前的官方統計結果，喬納森在高達45個州中都獲得了超過1%的支援率，而在部分關鍵搖擺州分走了共和黨的選票，發揮了關鍵性作用，在一定程度上甚至影響了本次大選結果。

首先，在「賓夕法尼亞州」，拜登獲得了341萬張選票，得票率達49.9%，而川普票數為335萬張，占比48.9%，兩位候選人僅相差6.5萬張選票；而喬根森在賓州分走了78，690張選票，占比1.1%，於是拜登僅以1%的優勢贏走了該州20張選舉人票。

而在擁有16張選舉人票的「喬治亞州」，喬根森以6.2萬得票數獲得了該州1.2%的支持，而拜登在該州僅以0.3%的優勢戰勝川普，前者票數為247萬，占比49.5%，後者獲得245萬張選票，得票率達49.2%。

此外，分票現象最明顯的莫過於在「亞利桑那州」，在該州拜登一共獲得167萬張選票，占比49.4%，而川普以166萬的得票落敗，但其得票率只相差拜登0.3%。然而，喬根森在該州卻獲得了高達5.1萬張的選票，支持率達到1.5%，是前兩人的票數差距的五倍多。

最後，在「內華達州」以及「密西根州」，拜登和川普的得票率僅相差約2%，而喬根森在這兩州均分走大於1%的選票。

陳若蘭強調，上述幾大關鍵州，雖然均是拜登獲勝，但其票數和川普票數差距甚微，而喬根森的參與，確實產生了意料之外的分票效應。若沒有她「攪局」，在某些關鍵州的選票情況或許會出現反轉，這次大選結果，也可能會有所不同。換句話說，某種程度上，川普並不是輸給了拜登，而是輸給了這位第三大黨的候選人。

(中時新聞網)