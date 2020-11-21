美國總統當選人拜登最快下周一或周二宣布首批重要閣員人選。被認為是國務卿熱門人選之一的民主黨籍聯邦參議員庫恩斯（Chris Coons）20日談到美中關係，形容中國是一個「平起平坐的競爭者」，而他期盼美國兩黨在中國政策上合作，以便「贏過」中國。另外，美媒也點名，美籍台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）可能出任商務部長。

拜登19日透露已敲定財政部長人選，而美聯社引據知情人士說，財長與國務卿人選應會在26日感恩節前公布。近來美媒多指拜登外交幕僚、前副國務卿布林肯將出任國務卿。來自德拉瓦州的庫恩斯是拜登的親密盟友，接國務卿呼聲僅次於布林肯。

庫恩斯為參議院外交委員會成員，也被視為立場友台，他是參院版《台灣保證法》草案共同提案人、亦是已通過的《台北法》共同提案人。去年4月底庫恩斯訪台與總統蔡英文見面時表示，此行是慶祝《台灣關係法》40周年，重申美台友誼，以及維持現狀的重要性。

庫恩斯20日在Halifax國安論壇上表示，拜登上任後不太可能迅速撤銷川普總統對中國加徵的關稅，而是會先徵詢盟邦如英國及加拿大的意見再行動。他另接受路透採訪時說，美國也必須「為可能與中國發生衝突做好準備」，而這意味著「更加積極與盟友一起參與世界舞台。」

庫恩斯稱，「中國是一個平起平坐的競爭者（peer competitor）」，同時強調在氣候變遷、全球公衛及核不擴散等領域合作也至關重要。他說：「如果美國與中國在一系列領域合作，世界只會變得更安全、更穩定，但我們的主要焦點必須是與中國競爭。」

庫恩斯表示，他期盼美國能夠制定跨黨派的政策，以便「贏過」中國。他希望拜登政府在就美中貿易、新冠病毒等問題採取「胡蘿蔔或棍棒」政策之前，都能先與國會共同討論分析，以確定美國的立場和未來走向。

拜登20日又公布4名白宮幕僚團隊成員，他們均曾在歐巴馬政府任職。預料他也會延攬企業家入閣，《CNN》就點名台裔企業家楊安澤可能出任商務部長，楊曾於黨內初選中與拜登競爭總統候選人提名。美國商務部處於美中科技競爭的前線，前惠普公司（HP）總裁暨執行長梅格．惠特曼（Meg Whitman）亦是新部長可能人選之一。

(中時 )