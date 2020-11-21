美國總統川普一直不承認敗選，若離開白宮，少了總統特權的保護傘，詐欺、逃稅、性侵等官司訴訟恐接踵而來。學者宋興洲認為，川普若要設法避免卸任面臨牢獄之災的風險，有可能仿照當年尼克森避免水門案調查的模式，提前卸任，讓副手彭斯接任總統，來赦免自己。

東海大學政治系教授宋興洲接受香港媒體《中評社》專訪時表示，川普不承認敗選，啟動法律戰，想要扭轉敗選。但就算法律戰打到底，翻盤機會渺茫，川普最終仍得坦然面對敗選卸任。

宋興洲認為，川普或許不會做滿任期，因為川普先前有許多涉及不法的事件，包括欠稅、通烏門、通俄門、成人女星性醜聞案，都因為川普具有總統身分而調查停擺，一旦川普卸任，這些司法調查都將重啟，到時川普恐怕面臨牢獄之災。

宋興洲分析指出，川普有可能會把握具有總統權力的最後階段，設法讓自己在卸任後免除司法調查的壓力，可以使用的招數就是赦免權。川普可能會先將親屬好友全面赦免，但因為總統不能赦免自己，所以川普或許會仿照當年尼克森躲避水門案調查的模式，提前卸任，讓副手彭斯接任總統，透過彭斯的權力特赦自己。

(中時新聞網)