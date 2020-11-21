國立成功大學心理學系教授楊政達，過去與宮城縣日台親善協會常任理事公關松本尚美合作，於「大台南國際旅展」中讓學生親自介紹仙台市，並提案旅遊企畫。仙台市政府表示，會現場邀請民眾票選出最喜歡的行程，勝選提案有機會成為未來旅遊路線之一。

「大台南國際旅展」於20日到23日在南紡世貿展覽中心舉辦，雖然今年因新冠肺炎疫情影響，導致台日師生交流中斷，但仍可仙台市、宮城縣、山形縣共同參展的「大台南國際旅展」，恢復雙方交流。據了解，成大學生需要組隊規畫仙台輕旅行行程，包括自然溫泉之旅、伊達政宗朝聖之旅等，並由民眾票選最喜歡的行程，未來有機會經仙台市政府審核，成為常態性旅遊路線。

楊政達教授提到，身處於台南，成大師生有社會責任，讓更多的日本民眾正確地了解台灣的歷史與文化，未來將持續努力，以創新方式，協助兩市維繫友誼。

事實上，台南市與仙台市早於2006年締結交流促進協定，仙台市是台南市第一個締結友好都市的城市。在2011年的311日本大地震時，仙台市得到許多來自台南市的協助，而在2020年新冠肺炎疫情爆發之際，仙台也接受台南市捐贈的醫療用品。

(中時 )