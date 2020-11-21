美國新冠疫情復燃，多州及城市陸續重啟封鎖措施防疫，可能讓原本看好明年第1季經濟正成長的華爾街風向轉變。摩根大通（JPMorgan）開第一槍，預期美國明年Q1負成長，但第2、3季可望轉正強勁擴張。 摩根大通在其2021年美國經濟展望報告預測，明年第1季國內生產毛額（GDP）重現萎縮，主要因新冠疫情持續擴散，隨之而來的封鎖限制料為成長絆腳石，摩通也成了第一家預測美國明年Q1負成長的華爾街巨頭。

華爾街原本普遍看好美國2021年Q1正成長，明年全年經濟會明顯好轉。

摩通經濟學家在報告中預估，繼今年第4季GDP擴張2.8％後，美國明年Q1轉而萎縮1％，但接下來迎接經濟勁彈。明年Q2正成長4.5％，Q3成長率進一步擴大到6.5％。

在新冠疫情衝擊下，美國今年Q2 GDP季增年率萎縮31.4％，創1947年有此數據以來的最大減幅。隨著經濟活動解封，商家重新開門營業及消費回溫，Q3 GDP大反彈，季增年率33.1％寫下史上最大增幅。

但近來美國疫情復發，死亡數破25萬大關，學校關閉、宵禁等封鎖措施陸續出籠，經濟復甦動能勢必急轉直下。

摩通經濟學家在報告中寫道：「今年冬季很嚴峻，我們認為明年第1季經濟將再陷萎縮。」

報告說：「今年到明年有一點不太可能改變的是，新冠肺炎將持續左右經濟展望。最近這一波疫情的確診數，一下子就超越3月和7月那兩波疫情。」

摩通經濟學家提到，美國經濟因今夏解封而獲得提振，「但經濟不再一路順風，如今將面臨封鎖限制擴大的逆風。從感恩節到明年新年假期，感染病例有繼續攀高之虞。」

摩通經濟學家同時預期，未來幾個月內美國就業人口恐下滑，但到明年中，每月就業人口增幅可回復到百萬之譜。

(工商 )