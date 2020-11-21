中國國家主席習近平21日晚間在北京以視訊方式出席G20領袖峰會並發表講話。習近平強調，中國積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。

習近平強調，中國將履行承諾，向其他開發中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。同時，中方提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

新浪財經報導，習近平指出，當前最緊迫的任務是加強全球公共衛生體系，防控疫情和其他傳染性疾病。要加強世界衛生組織作用，推進全球疾病大流行防範應對，紮牢維護人類健康安全的籬笆，建構人類衛生健康共同體。

習近平並表示，中國堅定維護多邊貿易體制，保障開發中國家發展權益和空間。他呼籲，要堅定維護多邊貿易體制，支援世界貿易組織改革，增強其有效性和權威性，促進自由貿易，反對單邊主義和保護主義，保障開發中國家發展權益和空間。

針對當前中國經濟，習近平表示，中國建構新發展格局絕不是閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水準的開放型經濟新體制，這將為各國共用中國經濟高品質發展成果帶來更多機遇。

(工商 )