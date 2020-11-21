疫情升溫迫使美國多州重啟防疫封鎖措施，財政部長穆努欽宣布要讓部分紓困措施如期退場，上周五美股在此利空陰霾籠罩下全黑，道瓊指數挫跌逾200點，與標普指數的周線雙雙收黑。

20日道瓊工業指數收跌219.75點或0.75％，報29,263.48點。標普500指數挫低0.68％，收在3,557.54點。那斯達克指數跌0.42％，以11,854.97點作收。

周線部分漲跌互見，道指和標指各自周跌0.7％、0.8％，惟那指收紅周漲0.2％。

飛機製造龍頭波音與雲端運算服務商 Salesforce，上周五分別挫跌2.9％、2.5％，是害道指收黑的頭號戰犯。標指11大類股中以科技股和工業股跌幅最重，各跌1.1％、0.9％。

視訊會議軟體服務商Zoom Video Communications、串流龍頭Netflix等居家防疫股表現亮眼，助那指擋住跌勢。

綜觀上周，疫苗報佳音及新冠病例激增的消息，讓美股盤勢起起落落，投資人擺盪在對經濟敏感的景氣循環股與抗疫股之間。

美國染疫人數創高，因新冠肺炎住院患者激增50％，迫使愈來愈多州重啟封鎖限制，包括紐約市宣布學校關閉、加州實施宵禁等，這讓美國經濟復甦展望再打問號。

此外美國財長穆努欽19日宣布，有意讓聯準會（Fed）貸款計畫這個紓困機制，如期於今年底退場，並要求Fed返還剩餘資金。

展望本周適逢感恩節假期，但防疫封鎖令下，美國民眾在這個傳統購物旺季，料多數選擇宅在家避疫，縮小慶祝活動規模，對經濟的衝擊可想而知。

預料美股走勢將繼續受到兩大力量拉扯而震盪，一是疫情煞不住持續擴散，另一是新冠疫苗明年陸續問世後，經濟可望強勢反彈。

(工商 )