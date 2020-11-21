國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照後，今晚民眾自發性地前往自由廣場，表達捍衛新聞自由立場。前台北縣長周錫瑋今晚上台發表演說，他痛批，蔡政府關掉中天是政治墮落的開始，若中天被關掉，就沒有監督政府的電視台，人民也看不清楚政府在做什麼，因此絕對不能放棄，要上街頭和民進黨對抗。

周錫瑋說，沒有一個民主國家，可以關掉監督它的公正專業的新聞電視台，當美國所有電視台都在罵總統川普，川普還是乖乖讓它罵，不敢關掉電視台，因為新聞電視台就是監督政府，而中天從頭到尾都做對了，絕不可以讓貪腐的民進黨關掉中天。

周錫瑋詢問大家，民進黨為何關掉中天，台下民眾喊爭權奪利、獨裁，隨後周說，大家深知，民進黨是怕有人監督它，因為民進黨壞事做絕了，內部又爭權奪利，歡迎蔡英文總統、行政院長蘇貞昌到自由廣場，也希望民進黨網軍小編，看到民眾的要求，把此訊息轉給蔡英文與蘇貞昌，看他們明天有沒有到場，不敢來就是俗辣。

講到此時，台下民眾忍不住高喊「NCC髒兮兮」，周錫瑋表示，國民黨讓台灣社會從專制走向民主，然而民進黨上台，卻又從民主走向專制，大家要讓民進黨摔跤下台，而現在就是浴火重生的時刻，大家要一同站出來。

(中時 )