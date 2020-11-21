泌尿科醫師邱鴻傑日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

個人衛生用品絕對不能和別人共用！一名30歲的男子長年在大陸工作，必須大陸台灣兩地往返，某次回台時就診，便向醫師主訴自己得菜花，但他堅持絕對沒有不安全性行為，醫師一開始半信半疑，直到替他做理學檢查時發現他的菜花竟長在肚臍下方，讓醫師也看傻，最後推斷出關鍵原因，是該男子在大陸的澡堂使用公共毛巾所致。

泌尿科醫師邱鴻傑日前在節目《醫師好辣》上分享自己碰過一起特殊案例，這名30歲的男性台幹有次從大陸回台看診時主訴自己得了菜花，邱鴻傑接著詢問是否有不安全的性行為，但他強調自己絕對沒有，只有到大陸當地的「公共澡堂」但也是單純的洗澡，絕對正派。醫師乍聽之下仍存疑，「那怎麼會得到這種東西？」

接著邱鴻傑便替病患進行理學檢查，將病患褲子脫下衣服往上拉，「看完之後我真的相信他是一個正人君子。」邱鴻傑發現，病患的菜花竟長在肚臍下方，並解釋一般人感染菜花通常是外生殖器最先中獎，他也接著推測，照這情況看來應該是衛生習慣出了問題。

在邱鴻傑追問之下才得知，該病患起初到公共澡堂時都會攜帶自己的毛巾，但時間久了認為衛生上應該沒問題，便開始使用澡堂提供的毛巾。就是這關鍵動作讓男子染上菜花，「當身上有傷口、破皮，的確和別人共用毛巾會有感染的問題。」最後邱鴻傑再三呼籲，個人衛生用品絕對不要與他人共用。

(中時新聞網)