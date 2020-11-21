俄羅斯總統普丁日前在視訊會議中咳不停的畫面，引發各種關於其健康的傳言。儘管克里姆林宮一再澄清說普丁健康沒有問題，但外界還是懷疑他罹患帕金森症。俄國政治學家索洛威(Valery Solovei)更披露，普丁今年2月才動過腹部癌症手術，很可能在2021年1月退位，並由二女兒契亨諾娃接棒。

《每日郵報》指出，日前索洛威才爆料普丁罹患帕金森症，如今再踢爆普丁進行腹部癌症手術，顯然68歲的普丁健康狀況不佳。其表示，帕金森症是神經性疾病，僅讓其減少公開露面；但癌症問題更嚴重，將嚴重影響其身體健康。

普丁咳嗽引發健康不佳的各種揣測。

當被問及是否已確診，他卻突然轉趨保守，「我不是醫生，我沒有權力來談此一問題」；不過，所得到的消息，「已足以對他未來生活下結論，而不需要受過專門的醫學教育」。

報導中指出，有鑒於普丁2月首次露面是在19號的獻花儀式，推測手術當為19號前。

索洛威更爆料，普丁在女友的頻頻勸說下，已決定結束長達20年的統治。他很可能在2021年1月正式宣布下台，並將大權交給他二女兒契亨諾娃。

不過，克里姆林宮已否認關於普丁健康的傳聞。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)駁斥，任何關於這位領導人的報導，都是「完全錯誤的」。

(中時新聞網)