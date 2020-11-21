秋鬥遊行將於11月22日登場，主辦方預計破萬人上街怒吼，「反毒豬、反黨國、反雙標」。入口網站Yahoo針對民進黨政府至今的施政滿意度進行民調，結果顯示，民進黨政府施政，高達62%的人非常不滿意，而且有45.9%的人對秋鬥三訴求都有感，另有50.9%的人表示不會參加，但會關注。

民間團體的秋鬥遊行明天將登場，遊行將從凱道出發，行經立法院，終點站為民進黨部前。從反萊豬到中天關台事件，為遊行投下新變數。

入口網站Yahoo針對此事進行民調，結果顯示，蔡政府施政滿意度，非常不滿意62.0%，非常滿意7.2%，還算滿意21.4%，不太滿意7.5%，不知道／沒意見1.9%；而秋鬥「反毒豬、反黨國、反雙標」三項訴求中，17.2%對反毒豬最有感，3.2%對反黨國最有感，22.3%對反雙標最有感，其他則45.9%受訪者對三者都有感，8.9%都無感，2.5%不知道／沒意見。

被問到會參加這場秋鬥遊行嗎？33.6%會參加；50.9%的人不會參加，但會關注；12.8%表示不會參加；2.7%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)