第57屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」競爭激烈，最後由電影《刻在你心底的名字》主題曲〈刻在我心底的名字〉得獎；該歌曲是創作歌手盧廣仲演唱，他先前已拿過金曲獎和金鐘獎，這次得獎成功升格「三金得獎者」。

盧廣仲在第20屆金曲獎中獲得最佳新人獎和最佳作曲人獎，第29屆金曲獎二度拿下最佳作曲人獎；而第53屆電視金鐘獎時，他以《植劇場-花甲男孩轉大人》獲得戲劇節目新進演員獎和戲劇節目男主角獎。

而此次盧廣仲替電影《刻在你心底的名字》演唱主題曲〈刻在我心底的名字〉，驚喜奪下第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲，意外「三金達成」。網友也紛紛留言恭喜，「好扯，盧（廣仲）直接三金」、「盧廣仲三金大滿貫」、「盧廣仲三金到手～太厲害了」、「盧廣仲真的好會拿獎啊」。

盧廣仲成功「三金大滿貫」。(圖/ 摘自盧廣仲IG)

金馬57今晚在台北國父紀念館舉行，因為去年金馬獎頒獎典禮首次沒有主持人，意外獲得一片好評，典禮節奏流暢沒有歹戲拖棚更被激讚「質感提升」，因此今年一樣延續沒有典禮主持人的模式；不過，仍然有星光大道主持人，由女星楊千霈和男星林鶴軒擔任。

從9月30日公布入圍名單後，台片今年產量高類型又多元，金馬執委會執行長文天祥也表示評選都很順利，但劇情長片的名單都太優秀，可以說是「死亡之組」，最後才確定由《同學麥娜絲》、《手捲煙》、《日子》、《親愛的房客》和《消失的情人節》角逐；另外在演員方面，有不少人氣演員卻成了遺珠，包括李康生、楊祐寧和柯震東，而最特別的是男配角入圍之一金玄彬，是第一位提名金馬獎的韓國演員。

(中時新聞網)