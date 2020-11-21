中國國家主席習近平21日晚間在北京以視訊方式出席G20領袖峰會並發表講話。習近平提到，中方克服困難，全面落實G20緩債倡議，總額超過13億美元。

習近平表示，中方支持延長緩債倡議期限的決定，將繼續同各方一道全力落實，並將對有困難的國家加大緩債減債力度，鼓勵金融機構按市場化原則自主提供新增融資。

新華社報導，習近平並稱，要繼續改革國際金融體系，按期完成國際貨幣基金組織（IMF）第16輪份額檢查，擴大特別提款權作用，築牢全球金融安全網，提高開發中國家代表性和發言權。要面對經濟全球化遇到的挑戰，使經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

同時，G20還要以開放和包容方式探討制定法定數位貨幣標準和原則，在共同推動國際貨幣體系向前發展過程中，妥善應對各類風險挑戰。

另外，針對人工智慧（AI）發展，習近平表示，中國支持圍繞人工智慧議題加強對話，倡議適時召開專題會議，推動落實G20人工智慧原則，引領全球人工智慧健康發展。

(工商 )