雙11物流爆量! 網友:害生日禮遲到被分手（中視新聞）

雙11購物節過了10天了，但還有不少人至今沒有拿到商品，甚至商品還失聯中。有網友抱怨，要送男朋友的生日禮物，直到生日過了都沒收到，兩人還因此而分手。

這名在FB「靠北網購2.0」社團貼文的女網友說，男友11月15日生日，為了等免運活動，她等到11月11日下單購物，但是到了17日還不見蹤影。被男友認為無心準備生日禮物，要跟她分手，怎麼辦？

原PO貼出兩人對話圖，男友抱怨「你明明就知道雙11貨一定很多，為了多省那一點錢，是有多窮？」還說：「你知道我這次就是在看你的表現嗎？」最後撂話：「我們分手吧，我真的不想跟你多說什麼了。」女方解釋，自己早就想好禮物了，這要怪也要怪物流和超商吧！

網友看到文章反應兩極，「為這種事分手，這男友也不太值得交耶」、「什麼叫看妳表現？？？我看到這句就不爽」、「原來男朋友在你眼中連60元運費都捨不得花!」、「就分手啊！一個禮物認清一個人，便宜啦！」

購物節商品擠爆物流，網友紛紛哀嚎。有人驚慌的說「11日買了蛋糕12日賣家寄出，保存期限7天，賞味期都快過了貨還沒到」，被笑稱是勇者，「怎麼會在雙11買蛋糕，這......」、「買蛋糕這種鮮食東西，不應該用宅配吧」。

3C達人鄭蛋蛋表示，購物節下訂，可能省到金錢，但是時間成本也要評估進去。建議大家盡量避開送到便利店的物流，因為便利店物流不像其他物流通路來成熟。

(中時新聞網)